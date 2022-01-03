Американська співачка Брітні Спірс відписалася в Instagram від своєї молодшої сестри, 30-річної Джеймі Лінн Спірс.

Причини свого вчинку знаменитість не повідомляє. Можливо, вона вирішила розпочати цей рік з кардинальних змін, які стосуються кола її спілкування.

Відомо, що Лінн все ще підписана на свою старшу сестру.

Загалом у 39-річної співачки 46 підписок, зокрема й на нареченого Сема Асгарі, зірку Періс Гілтон, Леді Гагу, Мадонну, Селену Гомез та інших знаменитостей, які взяли участь у русі #FreeBritney.

Зараз Джеймі Лінн Спірс активно просуває свої мемуари Те, що я мала сказати.

Сестра Брітні також зазнавала тиску з боку членів сім’ї — ще в жовтні вона зізналася, що близькі переконували її зробити аборт, відібрали телефон, щоб вона ні з ким не спілкувалася, і забороняли говорити про вагітність Брітні.

Нагадаємо, що наприкінці грудня співачка анонсувала вихід нової пісні. Вона пішла на цей крок уперше за п’ять років, і продемонструвала свій вокал у пості у Instagram. Спірс рада знову почати займатися музикою, але повернення в індустрію після майже трирічної перерви у роботі не є її головним пріоритетом.