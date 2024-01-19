Королівський біограф Роберт Гардман розповів, що стало причиною віддалених стосунків між принцом Гаррі та його братом Вільямом. Як виявилося, це стосувалося майбутнього шлюбу старшого брата.

Через що посварилися принц Вільям і Гаррі

Інформація про це з’явилася в новому мінісеріалі від Netflix Гаррі та Меган, у якому процитували слова біографа.

Повідомляється, що герцог Сассекський критикує вибір Вільяма щодо одруження з Кейт Міддлтон.

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– Гаррі говорить про те, що потрібно одружуватися по любові, а не тому що так потрібно. Я думаю, це набагато болючіше. Адже це фактично публічне презирство до брата і його вибору дружини, впевнений Гардман.

У першому епізоді серіалу Гаррі каже, що для багатьох чоловіків є спокуса одружитися з тією, що відповідатиме певному канону, а не тією, з ким судилося бути разом.

– Потрібно приймати рішення головою чи серцем. Моя мама Діана приймала більшість своїх рішень, якщо не всі, серцем, і я весь у неї, – зазначив Гаррі.

Біограф додав, що стосунки між братами також зруйнувалися на тлі численних інтерв’ю герцога Сассекського – Гаррі багато розповів про особисте життя Вільяма, який хотів це приховати від публіки.

Втім, і сам молодший брат іноді робить необдумані рішення – наприклад, Гаррі розлютив Єлизавету II під час вибору імені для своєї дочки. Як виявилося, думку королеви не запитали з цього приводу.