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Удар у спину: стало відомо, за що принц Вільям сильно образився на брата Гаррі

19 Січня 2024, 09:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Вільям
Джерело: Getty Images

Королівський біограф Роберт Гардман розповів, що стало причиною віддалених стосунків між принцом Гаррі та його братом Вільямом. Як виявилося, це стосувалося майбутнього шлюбу старшого брата.

Через що посварилися принц Вільям і Гаррі

Інформація про це з’явилася в новому мінісеріалі від Netflix Гаррі та Меган, у якому процитували слова біографа.

Повідомляється, що герцог Сассекський критикує вибір Вільяма щодо одруження з Кейт Міддлтон.

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– Гаррі говорить про те, що потрібно одружуватися по любові, а не тому що так потрібно. Я думаю, це набагато болючіше. Адже це фактично публічне презирство до брата і його вибору дружини, впевнений Гардман.

У першому епізоді серіалу Гаррі каже, що для багатьох чоловіків є спокуса одружитися з тією, що відповідатиме певному канону, а не тією, з ким судилося бути разом.

– Потрібно приймати рішення головою чи серцем. Моя мама Діана приймала більшість своїх рішень, якщо не всі, серцем, і я весь у неї, – зазначив Гаррі.

Біограф додав, що стосунки між братами також зруйнувалися на тлі численних інтерв’ю герцога Сассекського – Гаррі багато розповів про особисте життя Вільяма, який хотів це приховати від публіки.

Втім, і сам молодший брат іноді робить необдумані рішення – наприклад, Гаррі розлютив Єлизавету II під час вибору імені для своєї дочки. Як виявилося, думку королеви не запитали з цього приводу.

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Джерело
PageSix
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Принц Вільям Принц Гаррі
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