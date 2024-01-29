Король Великобритании Чарльз III был выписан из лондонской больницы после операции. У монарха была проблема с увеличенной простатой.

Что известно о здоровье Чарльза III

О выписке монарха из больницы заявили в Букингемском дворце.

— Спасибо всем, кто прислал свои добрые пожелания во время пребывания короля в больнице. Его Величество рад, что его диагноз оказывает положительное влияние на общественное здравоохранение, — отмечается на Instagram-странице королевской семьи.

Перед появлением Чарльза III на публике, из той же самой клиники London Clinic вышла и его невестка Кэтрин, которой делали операцию на брюшной полости в начале 2024 года. Похоже, принцесса уже восстановилась для того, чтобы покинуть лечебное заведение.

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Что касается короля, то он перенес ближайшие публичные мероприятия, чтобы иметь возможность побыть наедине с собой.

Напомним, что Чарльза III госпитализировали 26 января — тогда в дворце заявили, что это планове лечение. Король открыто заявил о причине посещения клиники — таким образом он хочет замотивировать других мужчин пройти медицинское обследование. Увеличенная простата — частая проблема, которая касается многих мужчин старше 50 лет. Обычно это не является серьезным заболеванием.