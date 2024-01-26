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Персоны

Чарльза III госпитализировали и готовят к операции

26 января 2024, 12:36
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Король Чарльз III
Источник: Getty Images

Короля Великобритании Чарльза III госпитализировали для лечения увеличенной простаты. Об этом 26 января сообщили в Букингемском дворце.

Что известно о госпитализации Чарльза III

Около 09:00 утра Чарльз прибыл в частную лондонскую больницу, где его невестка Кэтрин, принцесса Уэльская, восстанавливается после операции на брюшной полости.

— Сегодня утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для планового лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания за последнюю неделю, и он рад узнать, что диагноз положительно влияет на осведомленность общественности о здоровье, — говорится в заявлении Букингемского дворца.

О том, что короля Чарльза III прооперируют из-за увеличения простаты стало известно на прошлой неделе.

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Объявив о своем диагнозе, 75-летний монарх надеялся поощрить других мужчин с похожими симптомами пройти обследование.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, доброкачественное увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет. Обычно это не является серьезным заболеванием.

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Великобритания Операция Чарльз ІІІ
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