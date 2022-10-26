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Був би дракон: Джордж Мартін заявив, що хотів би спалити Кремль

26 Жовтня 2022, 15:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Був би дракон: Джордж Мартін заявив, що хотів би спалити Кремль

Американський письменник Джордж Мартін прокоментував ядерні загрози Росії.

Творець циклу Пісня льоду й полум’я, за мотивами якого зняли серіал Гра престолів зазначив, що в літературі 50-60-х років дуже переживали про ядерну війну. Потім перестали переживати, оскільки почав хвилювати зомбі-апокаліпсис.

– Раптом ядерна війна стала все більш реальною. Ядерна війна може початися. А також нові пандемічні діагнози. Науково-популярна література про це теж писала, – сказав Джордж на вечірньому шоу The Late Show with Stephen Colbert.

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Мартін додав, що в книгах про ядерну війну завжди знаходилися герої, які відновлювали цивілізацію і всі наслідки страшного удару.

– Але, що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерні бомби? Що ми будемо робити? Хотілося б, щоб у мене був дракон і я б полетів на ньому в Кремль, але…, – наголосив Джордж.

Після цієї фрази письменнику голосно аплодував весь зал.

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Джордж Мартін Ядерна зброя
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