Американский писатель Джордж Мартин прокомментировал ядерные угрозы России.

Создатель цикла Песнь льда и пламени, по мотивам которого сняли сериал Игра престолов отметил, что в литературе 50-60-х годов очень переживали о ядерной войне. Затем перестали переживать, поскольку начал волновать зомби-апокалипсис.

— Внезапно ядерная война стала все более и более реальной. Ядерная война может начаться. А также новые пандемические диагнозы. Научно-популярная литература об этом тоже писала, — сказал Джордж на вечернем шоу The Late Show with Stephen Colber.

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Мартин добавил, что в книгах о ядерной войне всегда находились герои, которые восстанавливали цивилизацию и все последствия страшного удара.

— Но, что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерные бомбы? Что мы будем делать? Хотелось бы, чтобы у меня был дракон и я бы полетел на нем в Кремль, но…, — подчеркнул Джордж.

После этой фразы писателю громко аплодировал весь зал.