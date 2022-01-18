Американская супермодель Белла Хадид рассказала о своей борьбе с психическим здоровьем. Из-за странного состояния девушка даже отказалась от личного стилиста.

Модель призналась, что изначально ей было сложно просто выйти из дома и собрать наряд.

— В прошлом году для меня было очень важно понять, что даже если люди говорят о моем стиле, нравится он им или нет, это не имеет значения, поскольку это мой стиль. Когда я выхожу утром из дома, я думаю о том, делает ли это меня счастливой? Хорошо ли я себя в этом чувствую и комфортно ли мне? — рассказала Белла.

По словам Хадид, она страдала от депрессии и повышенного беспокойства еще в подростковом возрасте.

— Моя социальная тревожность медленно подкрадывалась ко мне, когда мне исполнилось двадцать. Мне стало все труднее выходить на улицу, не выпив ни одной рюмки, чтобы успокоить нервы, из-за чего я вообще не хотела выходить на улицу, поэтому я просто впадала в спячку между проектами, — призналась модель.

Хадид также объяснила, зачем она публиковала в Instagram фото, на которых заплаканная.

По словам Беллы, когда ее мама или врач спрашивали, как она, вместо того, чтобы просто отвечать, модель отправляла фото.

— В то время мне было проще всего это сделать, потому что я никогда не могла объяснить, что я чувствую, — отметила Хадид.

Белла выразила надежду, что ее поклонники понимают, что картинка в Instagram это одно, а жизнь — другое, и все мы “сделаны из одного материала”.

Хадид призналась, что у нее были хорошие и плохие дни, но сказала, что не жалеет о том, чем она поделилась в социальных сетях.