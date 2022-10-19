Відомий актор із серіалу Друзі Меттью Перрі готовий поділитися правдою про своє життя. Він написав мемуари під назвою Друзі, коханці та велика жахлива річ, в яких розповість про свої злети та падіння у кар’єрі, а також про залежності.

– Я хотів поділитися своїми думками тоді, коли буду вже далекий від алкоголізму та наркоманії. Я майже впевнений, що мої слова допоможуть людям, – заявив Метью.

Примітно, що свої мемуари актор почав із визнання – Перрі мало не помер у віці 49 років.

Тоді артист страждав від перфорації шлунково-кишкового тракту. Він провів тижнів у боротьбі за власне життя через пошкодження товстої кишки на фоні споживання опіоїдів. Тоді Метью був у комі два тижні, після чого пробув ще п’ять місяців у лікарні.

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– Коли мене вперше поклали до лікарні, лікарі сказали сім’ї, що є лише 2% вижити. Мене під’єднали до апарату ЕКМО, який допомагає працювати легким та серцю, – заявив актор.

Щодо алкогольної залежності, то вона почала проявлятися ще у віці 24 років, коли Метью вже знімався у серіалі Друзі. Однак до 34 років проблема стала дуже серйозною.

– Але були роки, коли я був тверезий на той час. Під час знімання дев’ятого сезону я був весь час тверезий. І вгадайте, у якому сезоні мене номінували на найкращу чоловічу роль? Я подумав, що це має щось сказати, – зізнається актор.

У мемуарах Перрі також торкнувся теми й наркоманії – у найгірші дні він приймав 55 таблеток вікодину на день і схуд до 58 кг.

– Я не знав, як зупинитися, – сказав він. Якби поліція приходила до мене додому і говорила: Якщо ти вип’єш сьогодні ввечері, ми відправимо тебе до в’язниці – я почав би збирати речі. Я не міг зупинитися, бо хвороба та залежність прогресують, – додав артист.

Щоправда, без рецидивів у житті Перрі не обійшлося – він проходив реабілітацію 15 разів, і тепер він дотримується тверезості, хоч і досі вважає щодня.

Втім, далеко не всі зірки люблять алкоголь – раніше екологічна активістка Грета Тунберг розповіла про своє ставлення до міцних напоїв. Так, за словами Грети, вона не п’є алкоголь і ніколи не була п’яною.