Известный актер из сериала Друзья Мэттью Перри готов поделиться правдой о своей жизни. Он написал мемуары под названием Друзья, любовники и большая ужасная вещь, в которых расскажет о своих взлетах и падения в карьере, а также о зависимостях.

— Я хотел поделиться своими мыслями тогда, когда буду уже далек от алкоголизма и наркомании. Я почти уверен, что мои слова помогут людям, — заявил Мэтью.

Примечательно, что свои мемуары актер начал с признания — Перри чуть не умер в возрасте 49 лет.

Тогда артист страдал от перфорации желудочно-кишечного тракта. Он провел недели в борьбе за собственную жизнь из-за повреждения толстой кишки на фоне потребления опиоидов. Тогда Мэтью был в коме две недели, после чего пробыл еще пять месяцев в больнице.

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— Когда меня впервые положили в больницу, врачи сказали семье, что есть лишь 2% выжить. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который помогает работать легким и сердцу, — заявил актер.

Что касается алкогольной зависимости, то она начала проявляться еще в возрасте 24 лет, когда Мэтью уже снимался в сериале Друзья. Однако к 34 года проблема стала очень серьезной.

— Но были годы, когда я был трезв в то время. Во время съемок девятого сезона я был все время трезв. И угадайте, в каком сезоне меня номинировали на лучшую мужскую роль? Я подумал, что это должно мне что-то сказать, — признается актер.

В мемуарах Перри также затронул тему и наркомании — в худшие дни он принимал 55 таблеток викодина в день и похудел до 58 кг.

— Я не знал, как остановиться, — сказал он. Если бы полиция приходила ко мне домой и говорила: Если ты выпьешь сегодня вечером, мы отправим тебя в тюрьму — я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют, — добавил артист.

Правда, без рецидивов в жизни Пэрри не обошлось — он проходил реабилитацию 15 раз, и теперь он соблюдает трезвость, хоть и до сих пор считает каждый день.

Впрочем, далек не все звезды любят алкоголь — ранее экологическая активистка Грета Тунберг рассказала о своем отношении к крепким напиткам. Так, по словам Греты, она не пьет алкоголь и никогда не была пьяна.