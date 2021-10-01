Букінгемський палац розсекретив ім’я 12-ї правнучки королеви Єлизавети II

Букінгемський палац оприлюднив ім’я 12-ї правнучки королеви Великої Британії Єлизавети II. Принцеса Беатріс назвала новонароджену дочку Сієнна Елізабет.

– Її Королівська Високість принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці назвали свою дочку Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці, – йдеться в публікації.

Також Букінгемський палац згадав у повідомленні сина Едоардо від попередніх стосунків.

– Вольм – найкращий старший брат Сієнни, – додали у заяві.

Нагадаємо, що принцеса Беатріс народила дочку 18 вересня. Пологи пройшли у Вестмінстерській лікарні Лондона.

Дівчинка з’явилася на світ з вагою 2,8 кг і стала десятою у черзі на королівський трон. Це перша спільна дитина пари.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці одружилися у липні 2020 року.

Вони організували таємну церемонію весілля, куди запросили лише близьких членів родини, зокрема королеву Єлизавету II та нині покійного принца Філіпа.

Новонароджена Сієнна Елізабет стала 12-тою правнучкою королеви Єлизавети II.