Букингемский дворец рассекретил имя 12-й правнучки королевы Елизаветы II

Букингемский дворец обнародовал имя 12-й правнучки королевы Великобритании Елизаветы II. Принцесса Беатрис назвала новорожденную дочь Сиенна Элизабет.

— Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци, — говорится в публикации.

Также Букингемский дворец вспомнил в публикации сына Эдоардо от предыдущих отношений.

— Вольм — лучший старший брат Сиенны, — добавили в заявлении.

Напомним, что принцесса Беатрис родила дочь 18 сентября. Роды прошли в Вестминстерской больнице Лондона.

Девочка появилась на свет с весом 2,8 кг и стала десятой в очереди на королевский трон. Это первый общий ребенок пары.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились в июле 2020 года.

Они организовали тайную церемонию, куда пригласили только близких членов семьи, в том числе королеву Елизавету II и ныне покойного принца Филиппа.

Новорожденная Сиенна Элизабет стала 12-й правнучкой королевы Елизаветы II.