Украинская певица и ведущая Ольга Цибульская рассказала, как ей удалось эвакуировать родных из Ирпеня, который был под оккупацией армии РФ. Об истории знаменитость рассказала во время телемарафона.

Ольга призналась, что ее родители прожили в оккупированном Ирпене неделю — они не выходили на связь, из-за чего было неизвестно об их судьбе.

— Это был самый сложный момент в моей жизни, который и сейчас вспоминать очень больно. К счастью, благодаря военным, парням и девушкам, нам удалось их эвакуировать, — рассказала певица.

Ольга добавила, что квартира ее родителей в Ирпине полностью уничтожена, и сложно сказать, когда это произошло.

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— Квартира разбомблена полностью — она прострелена танками. Мы не знаем, когда это случилось — или в тот день, когда нам удалось их вытащить оттуда, или, возможно, позже… — рассказала ведущая.

Ольга Цибульская в начале апреля уже комментировала зверства россиян в Буче, Ирпене и Гостомеле. Она не пожалела крепких слов и заявила, что убийц, пришедших на нашу землю, не примет даже ад.

Аналогично пострадал и дом Игоря Кондратюка — в его жилье под Киевом попал снаряд. Саперам удалось вытащить взрывоопасный предмет из дома шоумена спустя месяц после постоянных обстрелов ближайших территорий.