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Грязные игры: Корячка назвала украинских защитников “мясом” и призвала к переговорам

5 сентября 2023, 14:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Корячка Тетяна Коряк

Блогер-миллионник Татьяна Коряк, более известная как Корячка, оскандалилась высказыванием об украинских защитниках и полномасштабной войне. Сама она сейчас с мужем и дочерью находится на Кипре, откуда, по ее словам, видит всю ситуацию с двух сторон.

Так, в Instagram Корячка показала, как скандалит с украинскими женщинами, чьи мужья на фронте. В частности, она поинтересовалась у одной такой — добровольно ли ее муж пошел воевать, или его забрали. В обеих случаях говорит — хейта не понимает, и все не объязаны жить так, как сейчас живет большинство граждан нашей страны.

Корячка оскандалилась

— Если у меня сложный период в жизни, все должны страдать? Не побоюсь этого сказать, что если бы я была мужчиной, то тоже не брала бы в руки оружие. Я не собираюсь убивать другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые нас бросают политики. Если бы все так мыслили, как я, не было бы войны, — заявила блогер.

Она добавила, что количество воинов ничего не решит, а защитников без опыта назвала “мясом”. Говорит, ей жаль украинцев, которые исчезают, а также задается вопросом — почему нельзя все решить переговорами.

— Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас х**рят артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? — продолжила Корячка.

Корячка оскандалилась

Уже спустя время Татьяна вновь вышла на связь, отметив, что все войны заканчиваются переговорами, ведь мы не может воевать до последнего украинца.

Корячка оскандалилась

Стоит отметить, что в комментариях под фото Корячки после таких высказываний появилось множество хейта.

  • Как можно быть настолько глупой?
  • Стыд.
  • Надеюсь, что вы не вернетесь в Украину, а так и останетесь за бугром.
  • Убери флаг Украины из профиля! Не позорь! 
  • Лишить гражданства, и вали в РФ.
  • Что ты запоешь, когда русские придут и изнасилуют тебя и твоего ребенка? Останешься такой же пацифисткой?
  • Если бы все в нашей стране думали так, как ты, то ее бы просто не было. 
  • Думаешь, наши военные хотят убивать, а не ростить детей и просто жить? Будь благодарна каждому нашему бойцу, твоя жизнь продолжается только за счет того, что они не струсили и пошли защищать страну.
  • Слушай, блогер, не мы эту войну начали, но завершить ее нужно на условиях Украины, если мы хотим жить в мире демократии и справедливости, а не в мире диктатуры, тирании и отсутствия свободы слова.
  • Какой же ты мусор. 
  • Лучшее, что можно сделать — отписаться и заблокировать. Лишить заработка, — пишут пользователи сети.

Отметим, сама Корячка родом из Бахмута. До полномасштабной войны блогер с семьей проживала в Харькове.

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Фото: Татьяна Коряк

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Блогер Война в Украине
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