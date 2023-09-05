Блогер-миллионник Татьяна Коряк, более известная как Корячка, оскандалилась высказыванием об украинских защитниках и полномасштабной войне. Сама она сейчас с мужем и дочерью находится на Кипре, откуда, по ее словам, видит всю ситуацию с двух сторон.

Так, в Instagram Корячка показала, как скандалит с украинскими женщинами, чьи мужья на фронте. В частности, она поинтересовалась у одной такой — добровольно ли ее муж пошел воевать, или его забрали. В обеих случаях говорит — хейта не понимает, и все не объязаны жить так, как сейчас живет большинство граждан нашей страны.

— Если у меня сложный период в жизни, все должны страдать? Не побоюсь этого сказать, что если бы я была мужчиной, то тоже не брала бы в руки оружие. Я не собираюсь убивать другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые нас бросают политики. Если бы все так мыслили, как я, не было бы войны, — заявила блогер.

Она добавила, что количество воинов ничего не решит, а защитников без опыта назвала “мясом”. Говорит, ей жаль украинцев, которые исчезают, а также задается вопросом — почему нельзя все решить переговорами.

— Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас х**рят артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? — продолжила Корячка.

Уже спустя время Татьяна вновь вышла на связь, отметив, что все войны заканчиваются переговорами, ведь мы не может воевать до последнего украинца.

Стоит отметить, что в комментариях под фото Корячки после таких высказываний появилось множество хейта.

Как можно быть настолько глупой?

Стыд.

Надеюсь, что вы не вернетесь в Украину, а так и останетесь за бугром.

Убери флаг Украины из профиля! Не позорь!

Лишить гражданства, и вали в РФ.

Что ты запоешь, когда русские придут и изнасилуют тебя и твоего ребенка? Останешься такой же пацифисткой?

Если бы все в нашей стране думали так, как ты, то ее бы просто не было.

Думаешь, наши военные хотят убивать, а не ростить детей и просто жить? Будь благодарна каждому нашему бойцу, твоя жизнь продолжается только за счет того, что они не струсили и пошли защищать страну.

Слушай, блогер, не мы эту войну начали, но завершить ее нужно на условиях Украины, если мы хотим жить в мире демократии и справедливости, а не в мире диктатуры, тирании и отсутствия свободы слова.

Какой же ты мусор.

Лучшее, что можно сделать — отписаться и заблокировать. Лишить заработка, — пишут пользователи сети.

Отметим, сама Корячка родом из Бахмута. До полномасштабной войны блогер с семьей проживала в Харькове.

Фото: Татьяна Коряк