Американська співачка Брітні Спірс звинуватила свою матір Лінн Спірс у всьому жахітті опікунства. На думку знаменитості, саме її мама подала ідею своєму батькові про повний контроль над особистим життям та фінансами співачки.

Про подробиці скандалу вона повідомила в Instagram, а потім видалила публікацію.

– Мій батько став опікуном 13 років тому, та мало хто знає, що цю ідею подала йому моя мати. Вона потай зруйнувала моє життя, – написала Брітні.

Схоже, зірку не відпускає період життя, коли за нею практично цілодобово стежив її батько. Брітні також шкодує, що ніколи не поверне ті роки, і зазначила, що батько до ідеї опікунства самостійно не догадався б.

– Найнебезпечніша тварина у світі – безмовна усміхнена жінка, – злісно описала співачка свою матір.

– Але сьогодні я посміхаюся, адже я почала новий розділ свого життя, – впевнено закінчила співачка своє повідомлення фанатам та всьому світу.

Вже наприкінці вересня 2021 року суддя Бренда Пенні ухвалила рішення, що батько Спірс більше не керуватиме майном дочки, негайно позбавивши його контролю над її фінансами.

Нагадаємо, що раніше Брітні вже засуджувала свою сім’ю за бездіяльність. Вона вважає, що ніхто нічого не робив у ті моменти, в яких була потрібна допомога. Також вона висловила подяку своєму адвокату Метью Розенгарту, який змінив її життя.