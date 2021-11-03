Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персоны

Бритни Спирс обвинила свою мать в ужасах опекунства: Самое опасное животное в мире

3 ноября 2021, 13:39 Микола Олефіренко
Бритни Спирс обвинила свою мать в ужасах опекунства: Самое опасное животное в мире
Источник: Depositphotos

Американская певица Бритни Спирс обвинила свою мать Линн Спирс во всем кошмаре опекунства. По мнению знаменитости, именно ее мама подала идею своему отцу о полном контроле над личной жизнью и финансами певицы.

О подробностях скандала она сообщила в Instagram, а затем удалила публикацию.

Бритни Спирс

— Мой отец стал опекуном 13 лет назад, но мало кто знает, что эту идею подала ему моя мать. Она втайне разрушила мою жизнь, — написала Бритни.

Похоже, звезду не отпускает тот период жизни, когда за ней практически круглосуточно следил ее отец. Бритни также сожалеет, что никогда не вернет те годы, и отметила, что отец до идеи с опекунством самостоятельно не додумался бы. 

— Самое опасное животное в мире — безмолвная улыбающаяся женщина, — злостно описала певица свою мать.

Бритни Спирс

— Но сегодня я улыбаюсь, ведь я начала новую главу своей жизни, — уверенно закончила певица свое сообщение фанатам и всему миру.

Уже в конце сентября 2021 года судья Бренда Пенни постановила, что отец Спирс больше не будет руководить имуществом дочери, немедленно лишив его контроля над ее финансами.

Читайте также:
Бритни Спирс обвинила свою мать в ужасах опекунства: Самое опасное животное в миреТеперь официально: суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс

Напомним, что ранее Бритни уже осуждала свою семью за бездействие. Она считает, что никто ничего не делал в те моменты, в которых требовалась помощь. Также она выразила благодарность своему адвокату Мэтью Розенгарту, который изменил ее жизнь.

Теги
Брітні Спірс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка