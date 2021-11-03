Американская певица Бритни Спирс обвинила свою мать Линн Спирс во всем кошмаре опекунства. По мнению знаменитости, именно ее мама подала идею своему отцу о полном контроле над личной жизнью и финансами певицы.

О подробностях скандала она сообщила в Instagram, а затем удалила публикацию.

— Мой отец стал опекуном 13 лет назад, но мало кто знает, что эту идею подала ему моя мать. Она втайне разрушила мою жизнь, — написала Бритни.

Похоже, звезду не отпускает тот период жизни, когда за ней практически круглосуточно следил ее отец. Бритни также сожалеет, что никогда не вернет те годы, и отметила, что отец до идеи с опекунством самостоятельно не додумался бы.

— Самое опасное животное в мире — безмолвная улыбающаяся женщина, — злостно описала певица свою мать.

— Но сегодня я улыбаюсь, ведь я начала новую главу своей жизни, — уверенно закончила певица свое сообщение фанатам и всему миру.

Уже в конце сентября 2021 года судья Бренда Пенни постановила, что отец Спирс больше не будет руководить имуществом дочери, немедленно лишив его контроля над ее финансами.

Напомним, что ранее Бритни уже осуждала свою семью за бездействие. Она считает, что никто ничего не делал в те моменты, в которых требовалась помощь. Также она выразила благодарность своему адвокату Мэтью Розенгарту, который изменил ее жизнь.