Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Бритни Спирс удивила фанатов нервным срывом в ресторане: заставила мужа сбежать

15 января 2023, 17:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс

Бритни Спирс засняли в ресторане с Сэмом Асгари — звезда снова своим поведением насторожила фанатов. Так, отдых оказался неудачным, из-за чего ее муж выбежал из заведения.

Так, фанаты Бритни увидели ее в ресторане и начали снимать ее на смартфоны. Это расстроило поп-звезду. Свидетели заявили, что она выглядела “маниакально”, и начала кричать несвязные слова. Ситуация заставила Асгари выбежать из ресторана.

На коротком ролике можно заметить, что Спирс сидит одна и что-то бормочет себе под нос, прежде чем выйти из ресторана со своим телохранителем. Похоже, у звезды случился нервный срыв.

Сейчас смотрят

Это удивило ее истинных фанатов — они опасаются за то, что жизнь Бритни по-прежнему контролируют. 

Впрочем, после инцидента звезда сама вышла на связь со своими поклонниками, но ситуацию это не изменило — появилось больше вопросов, чем ответов.

В субботу поп-звезда опубликовала в Instagram фотографию женщины в солнцезащитных очках, сидящей за маленьким столиком с сумочкой наверху. В картинке также присутствует надпись: Мне сказали, что я не могу, поэтому я это сделала!

Спирс

Несколько часов спустя Бритни опубликовала видео в Instagram, на котором она танцует под музыку, и в конце ролика тычет в экран средний палец.

Ранее Сэма Асгари обвиняли в контроле жизни Бритни Спирс. Он отрицает это, и заявил, что даже не контролирует то, что они едят на ужин.

Теги
Бритни Спирс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь