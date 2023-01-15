Бритни Спирс удивила фанатов нервным срывом в ресторане: заставила мужа сбежать

Бритни Спирс засняли в ресторане с Сэмом Асгари — звезда снова своим поведением насторожила фанатов. Так, отдых оказался неудачным, из-за чего ее муж выбежал из заведения.

Так, фанаты Бритни увидели ее в ресторане и начали снимать ее на смартфоны. Это расстроило поп-звезду. Свидетели заявили, что она выглядела “маниакально”, и начала кричать несвязные слова. Ситуация заставила Асгари выбежать из ресторана.

На коротком ролике можно заметить, что Спирс сидит одна и что-то бормочет себе под нос, прежде чем выйти из ресторана со своим телохранителем. Похоже, у звезды случился нервный срыв.

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Это удивило ее истинных фанатов — они опасаются за то, что жизнь Бритни по-прежнему контролируют.

Впрочем, после инцидента звезда сама вышла на связь со своими поклонниками, но ситуацию это не изменило — появилось больше вопросов, чем ответов.

В субботу поп-звезда опубликовала в Instagram фотографию женщины в солнцезащитных очках, сидящей за маленьким столиком с сумочкой наверху. В картинке также присутствует надпись: Мне сказали, что я не могу, поэтому я это сделала!

Несколько часов спустя Бритни опубликовала видео в Instagram, на котором она танцует под музыку, и в конце ролика тычет в экран средний палец.