Американська співачка Брітні Спірс розкрила подробиці про майбутнє весілля. Знаменитість збирається вийти заміж за Сема Асгарі, після того, як вони заручилися у вересні 2021 року.

Брітні опублікувала фото в Instagram, де вона красується в пишній рожевій сукні, але підпис для знімка здивував її багатомільйонну армію фанатів.

– Ні, це не моя весільна сукня! Донателла Версаче шиє мені вінчальне вбрання, поки що ми тільки обговорюємо… Доброї ночі, хлопці, – написала співачка.

Фанати відразу відреагували на подробиці про майбутнє весілля Брітні:

Брітні та Донателла – неймовірний супер-дует!

Ти виглядаєш як принцеса! Не можу дочекатися, щоб побачити тебе у сукні від Версаче!

У тебе буде весілля твоєї мрії.

Нагадаємо, що Брітні сказала “так” Сему Асгарі, і тепер пара активно готується до майбутнього весілля. Раніше фанати співачки знали лише про обручку — прикрасу з діамантом у чотири карати, зроблену на замовлення. За словами ювеліра Романа Малаєва, на ньому вигравіюване слово Левиця.

Нині знаменитість поступово налагоджує своє життя після звільнення від опікунства з боку її батька, який упродовж 13 років контролював її особисте життя та фінанси. Вона також звинуватила свою матір у всьому жахітті опікунства, і вважає, що це вона підказала батькові ідею про постійний нагляд.