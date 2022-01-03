Американская певица Бритни Спирс отписалась в Instagram от своей младшей сестры, 30-летней Джейми Линн Спирс.

О причинах своего поступка знаменитость не сообщает. Возможно, она решила начать этого год с кардинальных изменений, которые касаются и круга ее общения.

Известно, что Линн все еще подписана на свою старшую сестру.

Всего у 39-летней певицы 46 подписок, в том числе и на жениха Сэма Асгари, звезду Пэрис Хилтон, Леди Гагу, Мадонну, Селену Гомез и других знаменитостей, которые приняли участие в движении #FreeBritney.

Сейчас Джейми Линн Спирс активно продвигает свои мемуары То, что я должна была сказать.

Сестра Бритни также подвергалась давлению со стороны членов семьи — еще в октябре она призналась, что близкие убеждали ее сделать аборт, отобрали телефон, чтобы она не общалась ни с кем, и запрещали говорить о беременности Бритни.

Напомним, что в конце декабря певица анонсировала выход новой песни. Она пошла на этот шаг впервые за 5 лет, и также продемонстрировала свой вокал в посте в Instagram. Спирс рада снова начать заниматься музыкой, но возвращение в индустрию после почти трехлетнего перерыва в работе не является ее главным приоритетом.