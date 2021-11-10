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Бритни Спирс рассказала о своем свадебном платье: мечта любой девушки

10 ноября 2021, 17:20 Микола Олефіренко
Бритни Спирс рассказала о своем свадебном платье: мечта любой девушки

Американская певица Бритни Спирс раскрыла подробности о будущей свадьбе. Знаменитость собирается выйти замуж за Сэма Асгари, после того как они помолвились в сентябре 2021 года.

Бритни опубликовала фото в Instagram, где она красуется в пышном розовом платье, но подпись для снимка удивила ее многомиллионную армию фанатов.

— Нет, это не мое свадебное платье! Донателла Версаче шьет мне подвенечный наряд, пока что мы только обсуждаем… Доброй ночи, ребята, – написала певица.

Фанаты тут же отреагировали на подробности о предстоящей свадьбе Бритни:

  • Бритни и Донателла — невероятный супер-дуэт!
  • Ты выглядишь как принцесса! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в платье от Версаче!
  • У тебя будет свадьба твоей мечты.

Напомним, что Бритни сказала “да” Сэму Асгари, и теперь пара активно готовится к предстоящей свадьбе. Ранее фанаты певицы знали только об обручальном кольце —  украшение с бриллиантом в четыре карата, сделанное на заказ. По словам ювелира Романа Малаева, на нем выгравировано слово Львица.

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Сейчас знаменитость постепенно налаживает свою жизнь после освобождения от опекунства со стороны ее отца, который на протяжении 13 лет контролировал ее личную жизнь и финансы. Она также обвинила свою мать во всем кошмаре опекунства, и считает, что это она подсказала отцу идею о постоянном надсмотре.

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