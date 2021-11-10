Американская певица Бритни Спирс раскрыла подробности о будущей свадьбе. Знаменитость собирается выйти замуж за Сэма Асгари, после того как они помолвились в сентябре 2021 года.

Бритни опубликовала фото в Instagram, где она красуется в пышном розовом платье, но подпись для снимка удивила ее многомиллионную армию фанатов.

— Нет, это не мое свадебное платье! Донателла Версаче шьет мне подвенечный наряд, пока что мы только обсуждаем… Доброй ночи, ребята, – написала певица.

Фанаты тут же отреагировали на подробности о предстоящей свадьбе Бритни:

Бритни и Донателла — невероятный супер-дуэт!

Ты выглядишь как принцесса! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в платье от Версаче!

У тебя будет свадьба твоей мечты.

Напомним, что Бритни сказала “да” Сэму Асгари, и теперь пара активно готовится к предстоящей свадьбе. Ранее фанаты певицы знали только об обручальном кольце — украшение с бриллиантом в четыре карата, сделанное на заказ. По словам ювелира Романа Малаева, на нем выгравировано слово Львица.

Сейчас знаменитость постепенно налаживает свою жизнь после освобождения от опекунства со стороны ее отца, который на протяжении 13 лет контролировал ее личную жизнь и финансы. Она также обвинила свою мать во всем кошмаре опекунства, и считает, что это она подсказала отцу идею о постоянном надсмотре.