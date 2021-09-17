Британская рок-группа Bring Me The Horizon презентовала клип на песню DiE4u. Видеоролик снимали в одном из ночных клубов Киева, кроме того, некоторые актеры произносят фразы на украинском.

Сюжет клипа — вампирская вечеринка, на которую пришли вооруженные охотники. Изначально участники ролика веселятся под песню группы DiE4u, однако после начинается драка.

Сам видеоролик начинается с украинских реплик, которые произносят актеры, что взяли участие в сьемках — модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки.

— Вот и настал день премьеры! Я даже не могу вам передать насколько я счастлива, что мне удалось поработать со своими кумирами! Я даже думать и мечтать о таком не могла, но судьба распорядилась иначе, — написала в Instagram украинская модель.

Популярная британская рок-группа Bring Me The Horizon была основана в 2004 году. На счету музыкальный коллектива численные гастроли, шесть полноформатных альбомов и множество наград.

Стоит отметить, что группа уже приезжала с концертом в Киев, однако вскоре планирует это повторить. Новое шоу будет проходить во Дворце Спорта 4 апреля 2022 года. Стоимость билетов оценивается в 699-3299 грн.