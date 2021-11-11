Мільярдер та власник космічної корпорації Virgin Group Річард Бренсон травмувався під час тренування на велосипеді. Про це він повідомив у Instagram та на сайті компанії Virgin.

– Відновлююсь після колосальної велосипедної аварії. На щастя, з нами все гаразд, але залишилося кілька великих ударів та синців, — зазначив Бренсон.

Під час велосипедного заходу для збирання коштів Strive BVI на Британських Віргінських островах у 71-річного підприємця відмовили гальма, і падіння здавалося неминучим. У мільярдера було кілька секунд, щоб зреагувати – він міг впасти зі скелі, врізатися в авто чи іншого велосипедиста. Річард закричав про свою проблему, але було запізно.

Після падіння Бренсон намагався не рухатися — він сподівався, що не пошкодив спину, оскільки це могло паралізувати кінцівки.

Річард зазначив, що носіння шолома врятувало його життя та соратника Фелікса Стеллмашека, коли вони зіткнулися.

– Немає жодних сумнівів у тому, що носіння шоломів врятувало нам життя – не вперше, – написав він.

Він також поділився фотографіями травм.

– У мене серйозні порізи та синці на лікті, дуже велика шишка на стегні та масивна гематома на нозі. Але все могло бути набагато гіршим, — заявив мільярдер у своєму блозі.

Бренсон заспокоїв усіх, сказавши, що його травми вилікуються за допомогою льоду, а його товариш Фелікс теж одужує.