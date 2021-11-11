Миллиардер и владелец космической корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон травмировался во время тренировки на велосипеде. Об этом он сообщил в Instagram и на сайте компании Virgin.

— Восстанавливаюсь после колоссальной велосипедной аварии. К счастью, мы в порядке, но осталось несколько больших ушибов да синяков, — отметил Брэнсон.

Во время велосипедного мероприятия для сбора средств Strive BVI на Британских Виргинских островах у 71-летнего предпринимателя отказали тормоза, и падение казалось неизбежным. У миллиардера было несколько секунд чтобы среагировать — он мог упасть со скалы, врезаться в авто или в другого велосипедиста. Ричард закричал о своей проблеме, но было слишком поздно.

После падения Брэнсон старался не двигаться — он надеялся, что не повредил спину, так как это могло парализовать конечности.

Ричард отметил, что ношение шлема спасло его жизнь и соратника Феликса Стеллмашека, когда они столкнулись.

— Нет никаких сомнений в том, что ношение шлемов спасло нам жизнь — не в первый раз, — написал он.

Он также поделился фотографиями полученных травм.

— У меня серьезные порезы и синяки на локте, очень большая шишка на бедре и массивная гематома на ноге. Но все могло быть намного хуже, — заявил миллиардер в своем блоге.

Брэнсон успокоил всех, сказав, что его травмы вылечатся с помощью льда, а его товарищ Феликс тоже поправляется.