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Бренд Miu Miu та сукня Белли Хадід: платформа Lyst назвала модні тренди 2022

29 Листопада 2022, 14:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кім Кардаш'ян і Белла Хадід
Джерело: Getty Images

Платформа Lyst, яка спеціалізується на пошуку модних предметів і аналітиці частоти пошукових запитів, опублікувала щорічний звіт, присвячений найпопулярнішим брендам, речам і феноменам у світі моди в 2022 році.

Головним брендом цього року став – Miu Miu. Його на 49% шукали більше у 2022 році, ніж у 2021.

Титул Логотип року здобув бренд Diesel. Його стали шукати на 248% більше.

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Колаборацією року визнали Jacquemus x Nike. Кількість пошукових запитів збільшилася на 2 575% більше.

Balenciaga дісталася номінація Головний модний показ 2022. Все через шоу Haute Couture осінь-зима 2022. Пошуки бренду після нього зросли на 525%.

Взуття року – сабо Birkenstock Boston, сумка року – міні Prada re-edition 2000.

Зірок теж не обійшли стороною. Наймоднішим вірусним моментом стала рідка сукня, в яку одягли модель Беллу Хадід на показі нової колекції французького бренду Coperni в рамках Паризького тижня моди.

Найпопулярніший модний вихід – поява Кім Кардаш’ян у сукні Мерилін Монро на балу Met Gala. А наймодніша пара – музикант Тревіс Баркер і зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян.

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