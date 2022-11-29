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Бренд Miu Miu и платье Беллы Хадид: платформа Lyst назвала модные тренды 2022

29 ноября 2022, 14:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кім Кардаш'ян і Белла Хадід
Источник: Getty Images

Специализирующаяся на поиске модных предметов и аналитике частоты поисковых запросов платформа Lyst опубликовала ежегодный отчет, посвященный самым популярным брендам, вещам и феноменам в мире моды в 2022 году.

Главным брендом этого года стал — Miu Miu. Его на 49% искали больше в 2022 году, нежели в 2021.

Титул Логотип года одержал бренд Diesel. Его стали искать на 248% больше.

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Коллаборацией года признали Jacquemus x Nike. Количество поисковых запросов увеличилось на 2 575% больше.

Balenciaga досталась номинация Главный модный показ 2022. Все из-за шоу Haute Couture осень–зима 2022. Поиски бренда после него выросли на 525%.

Обувь года — сабо Birkenstock Boston, сумка года — мини Prada re-edition 2000.

Звезд тоже не обошли стороной. Самым модным вирусным моментом стало жидкое платье, в которое одели модель Беллу Хадид  на показе новой коллекции французского бренда Coperni в рамках Парижской недели моды.

Самый популярный модный выход — появление Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на балу Met Gala. А самая модная пара — музыкант Трэвис Баркер и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян.

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