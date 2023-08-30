Американська співачка Брітні Спірс підозрює колишнього чоловіка Сема Асгарі у змові з її батьком. Нібито фітнес-тренер зливав йому інформацію про зірку.

Так, Спірс вважає, що Асгарі таємно працював на її батька Джеймі, передаючи йому інформацію, яка допомагала тримати виконавицю під опікою.

– У Брітні є підстави вважати, що Сем таємно працював з її батьком Джеймі від самого початку їхніх стосунків. Сем надавав йому інформацію… В обмін він отримав доступ до неї та її грошей. Тепер Брітні здається, що Сем весь час брехав, – повідомив інсайдер.

Нагадаємо, познайомилася пара в 2016 році, в 2021-му Сем і Брітні побралися, саме в той період виконавиця остаточно позбулася опіки свого батька.

Однак зовсім нещодавно стало відомо, що Брітні Спірс і Сем Асгарі розлучаються. Ініціатором став сам чоловік, вказавши в заяві причину – непримиренні розбіжності.

Цікаво й те, що він вимагає від зірки грошові виплати та гонорари адвокатам.