Американская певица Бритни Спирс подозревает бывшего мужа Сэма Асгари в сговоре с ее отцом. Якобы фитнес-тренер сливал ему информацию о звезде.

Так, Спирс считает, что Асгари тайно работал на ее отца Джейми, передавая ему информацию, которая помогала держать исполнительницу на попечении.

— У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений. Сэм предоставлял ему информацию… В обмен он получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм все время лгал, — сообщил инсайдер.

Напомним, познакомилась пара в 2016 году, в 2021-ом Сэм и Бритни обручились, как раз в тот период исполнительница окончательно лишилась опеки своего отца.

Однако совсем недавно стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся. Инициатором стал сам мужчина, указав в заявлении причину — непримиримые разногласия.

Интересно и то, что он требует от звезды денежные выплаты и гонорары адвокатам.