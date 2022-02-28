Брайан Кокс со сцены SAG awards поддержал Украину и пристыдил актеров из РФ

На вручении премии Гильдии киноактеров SAG awards актер Брайан Кокс попросил коллег в России не оставаться в стороне и выразил солидарность с Украиной.

Принимая награду за лучший драматический ансамбль за сериал HBO Наследие, Брайан Кокс обратил внимание на то, как действия России влияют на актеров и артистов, в частности.

— Есть еще одна вещь, которую хотелось бы добавить. Я считаю это важным для меня, думаю это важно и для вас как актеров, сценаристов, режиссеров. Речь идет о том, что происходит в Украину. Это действительно ужасно. Особенно ужасно с точки зрения того, как это влияет на людей, особенно в нашей профессии, — отметил актер.

Также он рассказал, что в прошлом президент Украины Владимир Зеленский был комиком.

— И мы должны уважать это. Приход к президентству — это было потрясающе, — заявил Кокс.

Далее он обратился к коллегам в РФ, которые под страхом не могу даже ничего сказать.

— Но что меня действительно огорчило, так это то, что происходит в России с актерами, актрисами, писателями и критиками. Им говорят, что под страхом государственной измены они ни слова не могут сказать об Украине. Я думаю, это ужасно, — рассказал актер.

Он также обратился к ним с призывом того, что они могут все изменить.