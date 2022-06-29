Чоловіка американської моделі Кортні Кардаш’ян, барабанщика панк-гурту Blink-182 Тревіса Баркера екстрено госпіталізували до лікарні.
Prayers up for Travis Barker. pic.twitter.com/o4l0D0gflB
— Jermaine (@JermaineWatkins) June 29, 2022
Музиканта доставили на машині швидкої допомоги до медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі на ношах. Кортні їхала за ними на своєму авто.
Що трапилося – поки що невідомо, однак у Twitter Тревіс залишив неоднозначний напис.
– Боже, врятуй мене, – написав барабанщик.
God save me
— Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022
Його 16-річна донька від першого шлюбу Алабама Баркер звернулася до підписників у Instagram-stories із проханням підтримати її батька.
– Будь ласка, надсилайте свої молитви, – написала вона.
Шанувальники музиканта переживають за його стан і бажають якнайшвидшого одужання. Також є й інші неоднозначні коментарі підписників.
- Одужуй, Тревісе! Бог тобі допоможе!
- Не треба було продавати свою душу, тепер уже надто пізно.
- Всі, будь ласка, моліться, щоби це спрацювало!
- Ти в біді.
- Сподіваюся, з тобою все гаразд. – Пишуть користувачі Twitter.
Нагадаємо, у травні Кортні Кардаш’ян та Тревіс Баркер одружилися. Весілля відбулося в Санта-Барбарі в штаті Каліфорнія.
Після церемонії пара виїхала на чорному класичному авто з відкидним верхом, а замість номерних знаків висіли таблички Молодята.