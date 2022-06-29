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Боже, врятуй мене! Чоловіка Кортні Кардаш’ян екстрено госпіталізували

29 Червня 2022, 13:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кортни Кардашьян
Джерело: Getty Images

Чоловіка американської моделі Кортні Кардаш’ян, барабанщика панк-гурту Blink-182 Тревіса Баркера екстрено госпіталізували до лікарні.

Музиканта доставили на машині швидкої допомоги до медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі на ношах. Кортні їхала за ними на своєму авто.

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Що трапилося – поки що невідомо, однак у Twitter Тревіс залишив неоднозначний напис.

– Боже, врятуй мене, – написав барабанщик.

Його 16-річна донька від першого шлюбу Алабама Баркер звернулася до підписників у Instagram-stories із проханням підтримати її батька.

– Будь ласка, надсилайте свої молитви, – написала вона.

Шанувальники музиканта переживають за його стан і бажають якнайшвидшого одужання. Також є й інші неоднозначні коментарі підписників.

  • Одужуй, Тревісе! Бог тобі допоможе!
  • Не треба було продавати свою душу, тепер уже надто пізно.
  • Всі, будь ласка, моліться, щоби це спрацювало!
  • Ти в біді.
  • Сподіваюся, з тобою все гаразд. – Пишуть користувачі Twitter.

Нагадаємо, у травні Кортні Кардаш’ян та Тревіс Баркер одружилися. Весілля відбулося в Санта-Барбарі в штаті Каліфорнія.

Після церемонії пара виїхала на чорному класичному авто з відкидним верхом, а замість номерних знаків висіли таблички Молодята.

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Джерело
TMZ
Теги
госпіталізація Кардашян
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