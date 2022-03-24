Директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров впервые отреагировал на молчании знаменитости о широкомасштабном вторжении России в Украину. Звездный промоутер заявил российским СМИ, что артистка всегда была аполитичной.

— София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она Народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам, — рассказал Сергей Лавров.

Он также напомним, что певица получила урок из-за политики, от чего могла пострадать ее карьера и репутация. Так, в 2014 году после аннексии Крыма у Ротару был запланированный тур по России. На фоне этого ее сын опубликовал фото певицы с сине-желтым флагом и подписью Слава Украине! Тогда в сети разросся настоящий скандал, из-за чего гастроли пришлось отменить.

Промоутер Лавров признался, что уже давно не общался с певицей, и даже боится ей звонить.

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России семья Ротару вляпалась в крупный скандал. Сын и внук певицы 7 марта пытались незаконно пересечь границу с Молдовой вместе с другими мужчинами призывного возраста.

Тогда стало известно, что они заплатили по $2 тыс. за такую нелегальную махинацию — они пытались пересечь границу на лодке в сопровождении гражданина Молдовы, который это все организовал. Похоже, близкие певицы смогли избежать наказания — внук Ротару 23 опубликовал в Instagram свое фото в полный рост, в честь своего 28-летия.