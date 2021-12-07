Боюся бути вигнанцем: Melovin пояснив, чому не їздить з концертами в Росію

Український виконавець Melovin (справжнє ім’я – Костянтин Бочаров) висловився щодо концертів у Росії.

Артист зізнався, що не їздить виступати в країну-агресор, оскільки боїться осуду і не хоче бути вигнанцем у власній країні. Хоча він припускає, що в Росії міг би зібрати повний зал шанувальників.

– Страшно, звичайно. Одразу станеш антигероєм в Україні. Це страшно, коли ти не можеш приїхати в рідну країну, де тебе вважають просто вигнанцем. І у мене всередині постійно бореться бажання стати більш масштабним в інших країнах, де тебе розуміють, і разом з тим страх повернутися і бути вигнанцем у своїй країні, – сказав Melovin.

Крім того, співак обурився, що російські зірки приїжджають в Україну, а українські не можуть поїхати в РФ.

Для нього така ситуація незрозуміла, бо наші артисти в будь-якому випадку привозять гроші в Україну.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів із країни-агресора Росії.

Президент відреагував на петицію музичного продюсера і перенаправив її до СБУ та РНБО. Також він зазначив, що в Україні вже існує низка обмежень для артистів, які відкрито підтримують політику та дії Володимира Путіна.