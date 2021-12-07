Боюсь быть изгнанником: Melovin объяснил, почему не ездит с концертами в Россию

Украинский исполнитель Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) высказался по поводу концертов в России.

Артист признался, что не ездит выступать в страну-агрессор, поскольку боится осуждения и не хочет быть изгнанником в собственной стране. Хотя он предполагает, что в России мог бы собрать полный зал поклонников.

– Страшно, конечно. Сразу станешь антигероем в Украине. Это страшно, когда ты не можешь приехать в родную страну, где тебя считают просто изгнанником. И у меня внутри постоянно борется желание стать более масштабным в других странах, где тебя понимают, и вместе с тем страх вернуться и быть изгнанником в своей стране, – сказал Melovin.

Кроме того, певец возмутился, что российские звезды приезжают в Украину, а украинские не могут уехать в РФ.

Для него такая ситуация непонятна, потому что наши артисты в любом случае привозят деньги в Украину.

Напомним, что в конце сентября Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

Президент отреагировал на петицию музыкального продюсера и перенаправил ее в СБУ и СНБО. Также он отметил, что в Украине уже существует ряд ограничений для артистов, которые открыто поддерживают политику и действия Владимира Путина.