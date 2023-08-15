Акторка Марго Роббі отримає гонорар у розмірі близько $50 млн за головну роль у фільмі Барбі. Картина миттєво стала культовою, і тепер зірка отримає велику винагороду.

Режисер і співавтор сценарію Грета Гервіг також отримає надбавку на тлі успіху фільму. Картина вже встигла заробити $1,18 млрд у світовому прокаті менш ніж за місяць, і прибуток продовжує зростати.

Це другий за успіхом фільм компанії Warner Bros. – перше місце досі посідає Гаррі Поттер і Дари Смерті 2.

Що стосується Роббі, то вона зіграла не тільки головну роль, а й стала продюсером картини, надаючи послуги через свою компанію LuckyChap Entertainment.

До речі, фільм Барбі вже встиг встановити рекорд – режисер Грета Гервіг стала першою жінкою, чия картина зуміла подолати позначку в $1 млрд касових зборів.

Фільм продовжує приваблювати мільйони глядачів по всьому світу, і навіть вчені вирішили обговорити картину. Наприклад, астрофізик визначив точне місце розташування Барбіленда в реальному світі. Як виявилося, локація розташована в районі архіпелагу Флорида-Кіс.