Американський астрофізик Ніл Деграсс Тайсон визначив, що в реальному світі Барбіленд може знаходитися у районі архіпелагу Флорида-Кіс.

Точне місце розташування світу Барбі вчений вказав у соцмережі X (раніше – Twitter).

In @BarbieTheMovie, the Moon’s orientation places Barbie World between 20 & 40 deg North Latitude on Earth. Palm trees further constrain latitude between 20 & 30 deg. The Sun & Moon rose & set over the ocean. If it’s in the US, Barbie World lands somewhere in the Florida Keys. pic.twitter.com/Vh05tiqraX

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 10, 2023