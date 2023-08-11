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Він існує! Вчений знайшов адресу Барбіленда в реальному світі

11 Серпня 2023, 07:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Барбі (скрін)

Американський астрофізик Ніл Деграсс Тайсон визначив, що в реальному світі Барбіленд може знаходитися у районі архіпелагу Флорида-Кіс.

Точне місце розташування світу Барбі вчений вказав у соцмережі X (раніше – Twitter).

За словами Тайсона, орієнтація Місяця у фільмі дає змогу визначити, що Барбіленд розташований між 20 і 40 градусами північної широти на Землі. Однак наявність пальм дала змогу звузити координати пошуку до 20-30 градусів північної широти.

Крім того, Сонце і Місяць сходять і заходять над океаном. Це дало астрофізику підстави стверджувати, що Барбіленд може знаходитися поблизу архіпелагу Флорида-Кіс на південному сході США.

До слова, фільм Барбі вже допоміг режисерці Ґреті Ґервіґ встановити рекорд. Вона стала першою жінкою в історії кінематографа, чия стрічка зібрала у світовому прокаті $1 млрд.

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