Американський астрофізик Ніл Деграсс Тайсон визначив, що в реальному світі Барбіленд може знаходитися у районі архіпелагу Флорида-Кіс.

Точне місце розташування світу Барбі вчений вказав у соцмережі X (раніше – Twitter).

In @BarbieTheMovie, the Moon’s orientation places Barbie World between 20 & 40 deg North Latitude on Earth. Palm trees further constrain latitude between 20 & 30 deg. The Sun & Moon rose & set over the ocean. If it’s in the US, Barbie World lands somewhere in the Florida Keys. pic.twitter.com/Vh05tiqraX — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 10, 2023

За словами Тайсона, орієнтація Місяця у фільмі дає змогу визначити, що Барбіленд розташований між 20 і 40 градусами північної широти на Землі. Однак наявність пальм дала змогу звузити координати пошуку до 20-30 градусів північної широти.

Крім того, Сонце і Місяць сходять і заходять над океаном. Це дало астрофізику підстави стверджувати, що Барбіленд може знаходитися поблизу архіпелагу Флорида-Кіс на південному сході США.

До слова, фільм Барбі вже допоміг режисерці Ґреті Ґервіґ встановити рекорд. Вона стала першою жінкою в історії кінематографа, чия стрічка зібрала у світовому прокаті $1 млрд.