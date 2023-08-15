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Бонусов на миллионы: стало известно, сколько получит Марго Робби за Барби

15 августа 2023, 11:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Барби

Актриса Марго Робби получит гонорар в размере около $50 млн за главную роль в фильме Барби. Картина мгновенно стала культовой, и теперь звезда получит крупное вознаграждение.

Режиссер и соавтор сценария Грета Гервиг также получит надбавку на фоне успеха фильма. Картина уже успела заработать $1,18 млрд в мировом прокате менее чем за месяц, и прибыль продолжает расти.

Это второй по успеху фильм компании Warner Bros. — первое место все еще занимает Гарри Поттер и Дары Смерти 2.

Что касается Робби, то она сыграла не только главную роль, но и стала продюсером картины, предоставляя услуги через свою компанию LuckyChap Entertainment. 

Кстати, фильм Барби уже успел установить рекорд — режиссер Грета Гервиг стала первой женщиной, чья картина сумела преодолеть отметку в $1 млрд кассовых сборов.

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Фильм продолжает привлекать миллионы зрителей по всему миру, и даже ученые решили обсудить картину. К примеру, астрофизик определил точное местоположение Барбиленда в реальном мире. Как оказалось, локация расположена в районе архипелага Флорида-Кис.

Источник
Variety
Теги
Барбі Кино Марго Роббі
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