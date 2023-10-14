Куртка – це та річ, яка є в гардеробі у кожного з нас. Без неї не обійтися в холодну пору року – осінь, зиму і навіть весну, а тому дизайнери приділяють багато уваги цій одиниці.

Факти ICTV разом із персональною стилісткою Марією Горбачовою розбиралися, чи змінилися тренди у верхньому одязі та що пропонують дизайнери цього сезону. Модні жіночі куртки 2023-2024 та ідеї стильних образів – далі в матеріалі.

Укорочені куртки зі шкіри на блискавці. Такі моделі дуже крутий вигляд мають з одягом із деніму.

Зараз дивляться

Варто звернути увагу на куртки в чоловічому стилі – бомбери. Зараз їх пропонують багато брендів.

Вони можуть бути оверсайз, з товстої шкіри, з ефектом зістареності та з великими кишенями.

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Серед трендів жіночих зимових курток 2023-2024 – дублянки. Можуть бути різної довжини, з накладними кишенями та різноманітними деталями.

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Стьобані куртки залишаються в тренді. Обирайте свій колір, але врахуйте, що особливо актуальні – в хакі та карамельному відтінках.

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Також популярні куртки анорак середньої довжини. Їх можна носити з поясом.

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Весь рік у моді червоний колір. Ті, хто любить виділятися, – підберіть верхній одяг у будь-якому його відтінку.

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У моді також великі оверсайз пуховики-ковдри середньої довжини.

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Довгі пуховики підійдуть майже кожному і будуть актуальні під будь-який образ. Зверніть увагу на цю модель.

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Пуховики-жакети теж будуть виділятися. Крім того, вони класно підкреслюють талію.

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Бомбери повернулися і впевнено займають свою провідну позицію. Вони стануть прикрасою не тільки вашого повсякденного образу, а й матимуть дуже стильний вигляд з елегантними сукнями в будь-якому кольорі.

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До слова, не забувайте про те, що в холодну пору року в теплі потрібно тримати голову. Які головні убори будуть у моді 2024 року – дивіться на Фактах ICTV.