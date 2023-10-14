Куртка — эта та вещь, которая есть в гардеробе у каждого из нас. Без нее не обойтись в холодное время года — осень, зиму и даже весну, а потому дизайнеры уделяют много внимания этой единице.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Марией Горбачевой разбирались, изменились ли тренды в верхней одежде и что предлагают дизайнеры в этом сезоне. Модные женские куртки 2023-2024 и идеи стильных образов — далее в материале.

Укороченные куртки из кожи на молнии. Такие модели очень круто смотрятся с одеждой из денима.

Сейчас смотрят

Стоит обратить внимание на куртки в мужском стиле — бомберы. Сейчас их предлагают многие бренды.

Они могут быть оверсайз, из толстой кожи, с эффектом состаренности и с большими карманами.

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Среди трендов женских зимних курток 2023-2024 — дубленки. Они могут быть различной длины, с накладными карманами и разнообразными деталями.

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Стеганые куртки остаются в тренде. Выбирайте свой цвет, но учтите, что особенно актуальны – в хаки и карамельном оттенках.

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Также популярны куртки анорак средней длины. Их можно носить с поясом.

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Весь год в моде красный цвет. Для тех, кто любит выделяться, — подберите верхнюю одежду в любом его оттенке.

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В моде также большие оверсайз пуховики-одеяла средней длины.

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Длинные пуховики подойдут почти каждому и будут актуальны под любой образ. Обратите внимание на эту модель.

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Пуховики-жакеты тоже будут выделяться. Кроме того, они классно подчеркивают талию.

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Бомберы вернулись и уверенно занимают свою лидирующую позицию. Они станут украшением не только вашего повседневного образа, но и очень стильно будут смотреться с элегантными платьями в любом цвете.

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К слову, не забывайте о том, что в холодное время года в тепле нужно держать голову. Какие головные уборы будут в моде в 2024 году — смотрите на Фактах ICTV.