Мама покійного музиканта Кузьми Скрябіна розповіла, як пережила смерть сина та зізналася, що не може слухати його пісні.

Ольга Михайлівна сказала, спочатку її стан був жахливим і вона не знала, куди себе діти. Сиділа на пігулках, які ледве рятували.

Зізнається, багато хто приходив її підтримати і вона ніколи не відмовляла у гостинності. Зазначає, болить досі, проте все перейшло до іншого виміру.

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– З самого раннього ранку треба було ковтати пігулки. Дуже допомагали люди, які були довкола. Їх було просто сотні! Усі, не питаючи дозволу, йшли сюди. Просилися зайти, і я всіх пускала. Хтось там мені колись сказав: Чому ви всіх пускаєте? Погань не йшла сюди! Люди йшли. Трохи менше них стало на п’ятий рік. Перестали тоді, коли не можна було, розпочався коронавірус, – розповіла Ольга Михайлівна.

Жінка каже, єдине, що досі не може слухати – голос сина, проте каже – він усюди. Наголошує, коли хтось переспівує з артистів його пісні – слухає.