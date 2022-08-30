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Болить досі: мама Скрябіна зізналася, що не може слухати його пісні

30 Серпня 2022, 16:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Болить досі: мама Скрябіна зізналася, що не може слухати його пісні

Мама покійного музиканта Кузьми Скрябіна розповіла, як пережила смерть сина та зізналася, що не може слухати його пісні.

Ольга Михайлівна сказала, спочатку її стан був жахливим і вона не знала, куди себе діти. Сиділа на пігулках, які ледве рятували.

Зізнається, багато хто приходив її підтримати і вона ніколи не відмовляла у гостинності. Зазначає, болить досі, проте все перейшло до іншого виміру.

Зараз дивляться

– З самого раннього ранку треба було ковтати пігулки. Дуже допомагали люди, які були довкола. Їх було просто сотні! Усі, не питаючи дозволу, йшли сюди. Просилися зайти, і я всіх пускала. Хтось там мені колись сказав: Чому ви всіх пускаєте? Погань не йшла сюди! Люди йшли. Трохи менше них стало на п’ятий рік. Перестали тоді, коли не можна було, розпочався коронавірус, – розповіла Ольга Михайлівна.

Жінка каже, єдине, що досі не може слухати – голос сина, проте каже – він усюди. Наголошує, коли хтось переспівує з артистів його пісні – слухає.

– Мені подобається, як співають молоді, мені подобаються ті варіанти. Голос Андрія я досі не слухаю. Можна збожеволіти. Я навіть не дивлюся інтерв’ю, трохи і все. Неможливо. Важко, що це вже безповоротно. Все, немає, – наголосила Ольга.

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Кузьма Скрябін
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