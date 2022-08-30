Мама покойного музыканта Кузьмы Скрябина рассказала, как пережила смерть сына, и призналась, что не может слушать его песни.

Ольга Михайловна сказала, сперва ее состояние было ужасным и она не знала, куда себя деть. Сидела на таблетках, которые едва спасали.

Признается, многие приходили ее поддержать, и она никогда не отказывала в гостеприимстве. Отмечает, болит до сих пор, однако все перешло в другое измерение.

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— С самого раннего утра нужно было глотать таблетки. Очень помогали люди, которые были вокруг. Их были просто сотни! Все, не спрашивая разрешения, шли сюда. Просились зайти, и я всех пускала. Кто-то там мне сказал когда-то: Почему вы всех пускаете? Дрянь не шла сюда! Люди шли. Немного меньше их стало на пятый год. Перестали тогда, когда нельзя было, начался коронавирус, — рассказала Ольга Михайловна.

Женщина говорит, единственное, что до сих пор не может слушать — голос сына, однако говорит — он повсюду. Отмечает, когда кто-то перепевает из артистов его песни — слушает.