Ведучий шоу Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк (Буше) розповів про проблеми зі здоров’ям.
Богдан Шелудяк – що відомо про хворобу
У сториз на особистій сторінці в Instagram Буше повідомив, що серйозно захворів – у нього діагностували синдром Гієна-Барре по типу Міллера Фішера.
За словами Шелудяка, через хворобу він не відчуває кінцівок, не може самостійно стояти на ногах. Також ведучий Хто зверху має проблеми із зором та голосом.
– Знаєте, ми так безпечно ставимося до власного життя, коли не реагуємо на тривогу, сидячи на дивані, коли на мотоциклі швидко катаємося, ну я про себе. І не розуміємо всієї небезпеки того, що може з нами трапитися. Я реально ледь розмовляю. Я вам хочу сказати – ставтеся до свого життя і здоров’я відповідальніше. Не те щоб я не відповідально ставився до здоров’я і щось конкретно призвело до такої ситуації, але я розумію, що постійні стреси і нерви теж є тому причиною, – сказав Шелудяк.
Колега Шелудяка, телеведуча Леся Нікітюк закликала підписників підтримати блогера.
– Нам з вами треба його підтримати. Я дуже вірю в силу бажання, силу думки. Якщо ми це зробимо колективно, він обов’язково одужає. Я взагалі не знаю, як це могло статися з таким молодими красивим хлопцем, який постійно в залі, веде здоровий спосіб життя. Але всі ми під Богом ходимо і не знаємо, що може бути з нами. Бодю, тримайся, я знаю, що ти одужаєш, нам із тобою ще вести Хто зверху?, не один сезон, – сказала Нікітюк.
Що відомо про синдром Гієна-Барре
Синдром Гієна-Барре – це рідкісне аутоімунне захворювання, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви.
У важких випадках це може призводити до паралічу ніг, рук або м’язів обличчя. У 20-30% людей уражається грудна мускулатура, що утруднює дихання. Синдром може вражати людей в будь-якому віці, але найчастіше трапляється у дорослих чоловіків.