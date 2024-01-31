Ведущий шоу Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк (Буше) поделился с подписчиками деталями бьюти-процедуры, на которую решился. Шоумен не стал скрывать от поклонников, что сделал пересадку волос.

Богдан Шелудяк сделал пересадку волос

Буше признался, что изменения в прическе заметил примерно в 20 лет. Тогда же начал искать информацию об операции по пересадке волос.

— Глядя на лысого отца, понял: “Дорогие украинцы, этот день настал”. С тех пор начал пользоваться миноксидилом, но он не отрастил даже маленькие уголки на лбу. Шли годы, линия роста волос немного “отъезжала”, — вспомнил Шелудяк.

Наконец Богдан нашел специалиста, однако свои коррективы в планы внесла внезапная болезнь, которая также сказалась на волосах. Пришлось отложить все на несколько месяцев, пока недуг удалось остановить.

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Почему Богдан Шелудяк рассказал о проблеме с волосами

Своей историей шоумен впервые поделился на широкую общественность, до этого о его проблеме с волосами знало только самое близкое окружение. Богдан решился о ней рассказать, чтобы поддержать других людей, которых беспокоит этот же вопрос, а также поощрить их к изменениям.

— Даже среди моего окружения есть много людей, которые мечтают об этой процедуре, но не решаются. Своим примером хочу показать, что поход к стоматологу бывает страшнее, — отметил ведущий Нового канала.

Волосы пересадили с затылка на проблемные зоны под местной анестезией. На все понадобилось примерно пять часов с небольшим перерывом.

Богдан Шелудяк называет решение о пересадке одним из лучших в жизни, ведь это помогло ему избавиться от серьезного комплекса.