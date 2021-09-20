Українська співачка Оля Полякова розповіла про своє ставлення до лайок в текстах пісень її доньки. За словами знаменитості, вона не схвалює нецензурні слова у піснях Маші, але всіляко підтримує свою дитину.

Маша, донька Олі Полякової, пішла стопами своєї мами, і у 2020 році створила свій панк-гурт під назвою Шви, де виступає вокалістом. За словами знаменитості, її здивувала лайка під час виступу, і вона про це поговорила з донькою.

– Маша грає зі своїм гуртом у моєму підвалі, який я віддала для репетицій. Будучи вже на концерті, стало зрозуміло, чому донька раніше не показувала свою творчість. Я дуже здивувалася, і після виступу поговорила з Машею. Звичайно, я можу це не схвалювати, але не підтримувати свою дитину не можу. Я знаю як це – жити без підтримки близьких, – поділилася своїми думками співачка.

Оля також вважає, що в цьому немає нічого страшного. Вона вважає, що лайка є “частиною твердої життєвої позиції”, і в деяких випадках без неї не обійтися.

Нагадаємо, що влітку Оля Полякова публічно підтримала свою старшу доньку Марію, яка виступила з першим концертом і нарвалася на критику в мережі. Користувачам Instagram не сподобалося використання лайливих слів у текстах.