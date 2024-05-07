Зіркова пара, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, не була помічена серед феєрії Met Gala 2024. Знаменитості розчарували цим шанувальників. Подружжя другий рік поспіль пропускає благодійний вечір мод в Метрополітен-музеї.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс не були на Met Gala 2024

Фанати прозвали Лайвлі королевою цього модного заходу і дуже чекали на її появу. Утім, зірка Пліткарки обрала родинний вечір зі своїм чоловіком та чотирма дітьми замість того, щоби красуватися на показі Сплячі красуні: Пробудження моди.

#BlakeLively not being at the Met Gala basically just fizzles the event. Honestly, they shouldn’t have it unless @blakelively is in attendance. It’s her show, everyone else is just a guest. Travis Kelce might’ve been able to save this, but that’s it….the only person. pic.twitter.com/l4w3prD6N8 — Adelaida Elizabeth (@AdelaidaFall) May 6, 2024

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– Відсутність Блейк Лайвлі на Met Gala затьмарила сам факт заходу. Чесно кажучи, вони не повинні його проводити, якщо вона не буде присутня. Це її шоу, всі інші – просто гості. Тревіс Келс міг би виправити ситуацію, але він сам один, – написала одна з шанувальниць у соцмережі X (раніше Twitter).

pretending to not care Blake Lively isn’t there to save the night #MetGala pic.twitter.com/LaJKnWvrmh — ᴍᴇɢ???? (@blackxunicorns) May 6, 2024

– Вдаємо, що не помітили відсутність Блейк Лайвлі, щоби врятувати вечір Met Gala, – зазначила інша фанатка.

the met gala can’t be over yet cause where’s blake lively pic.twitter.com/XwmbLorona — jojo (@helllojojo) May 7, 2024

– Вечір Met Gala не міг закінчитися, бо, де ж Блейк Лайвлі? – додала третя дописувачка.

Хто з зірок пропустив Met Gala 2024

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольд – не єдині знаменитості, яких не вистачало на грандіозному заході. Інша улюблениця публіки – Ріанна – вимушено пропустила урочистий показ, оскільки захворіла на грип після поїздки в Маямі на Гран-прі Формули-1 на вихідних.

Джаред Лето пропустив цьогорічний вечір Met Gala через світове турне його гурту 30 Seconds to Mars.

Зіркова пара року – Тейлор Свіфт і Тревіс Келс – також не з’явилася на сходах Метрополітен-музею. Співачка зокрема не змогла відвідати захід через європейську частину свого туру. Вона виступала в Парижі 6 травня.

Інші фаворитки Met Gala, серед яких Леді Гага, Хейлі Бібер і Белла Хадід, теж пропустили модний показ.