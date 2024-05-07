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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс засмутили фанатів, пропустивши Met Gala 2024

7 Травня 2024, 16:26
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс
Джерело: Depositphotos

Зіркова пара, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, не була помічена серед феєрії Met Gala 2024. Знаменитості розчарували цим шанувальників. Подружжя другий рік поспіль пропускає благодійний вечір мод в Метрополітен-музеї.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс не були на Met Gala 2024

Фанати прозвали Лайвлі королевою цього модного заходу і дуже чекали на її появу. Утім, зірка Пліткарки обрала родинний вечір зі своїм чоловіком та чотирма дітьми замість того, щоби красуватися на показі Сплячі красуні: Пробудження моди.

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– Відсутність Блейк Лайвлі на Met Gala затьмарила сам факт заходу. Чесно кажучи, вони не повинні його проводити, якщо вона не буде присутня. Це її шоу, всі інші – просто гості. Тревіс Келс міг би виправити ситуацію, але він сам один, – написала одна з шанувальниць у соцмережі X (раніше Twitter).

– Вдаємо, що не помітили відсутність Блейк Лайвлі, щоби врятувати вечір Met Gala, – зазначила інша фанатка.

– Вечір Met Gala не міг закінчитися, бо, де ж Блейк Лайвлі? – додала третя дописувачка.

Хто з зірок пропустив Met Gala 2024

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольд – не єдині знаменитості, яких не вистачало на грандіозному заході. Інша улюблениця публіки – Ріанна – вимушено пропустила урочистий показ, оскільки захворіла на грип після поїздки в Маямі на Гран-прі Формули-1 на вихідних.

Джаред Лето пропустив цьогорічний вечір Met Gala через світове турне його гурту 30 Seconds to Mars.

Зіркова пара року – Тейлор Свіфт і Тревіс Келс – також не з’явилася на сходах Метрополітен-музею. Співачка зокрема не змогла відвідати захід через європейську частину свого туру. Вона виступала в Парижі 6 травня.

Інші фаворитки Met Gala, серед яких Леді Гага, Хейлі Бібер і Белла Хадід, теж пропустили модний показ.

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Джерело
PageSix
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Блейк Лайвлі Раян Рейнольдс
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