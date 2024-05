Зіркова пара, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, не була помічена серед феєрії Met Gala 2024. Знаменитості розчарували цим шанувальників. Подружжя другий рік поспіль пропускає благодійний вечір мод в Метрополітен-музеї.

Фанати прозвали Лайвлі королевою цього модного заходу і дуже чекали на її появу. Утім, зірка Пліткарки обрала родинний вечір зі своїм чоловіком та чотирма дітьми замість того, щоби красуватися на показі Сплячі красуні: Пробудження моди.

#BlakeLively not being at the Met Gala basically just fizzles the event. Honestly, they shouldn’t have it unless @blakelively is in attendance. It’s her show, everyone else is just a guest.

Travis Kelce might’ve been able to save this, but that’s it….the only person. pic.twitter.com/l4w3prD6N8

— Adelaida Elizabeth (@AdelaidaFall) May 6, 2024