У ніч з 6 на 7 травня у Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма Met Gala. Цьогоріч захід був присвячений темі Сплячі красуні: Пробудження моди.

Гості вечора обирали вбрання згідно з дрескодом The Garden of Time (Сади часу). Більшість зірок позували на килимовій доріжці в кутюрних вбраннях з квітковим принтом та атрибутикою. Факти ICTV зібрали добірку оригінальних образів, якими знаменитості дивували публіку на MetGala 2024.

Зендея

Акторка і співачка Зендея змінила на MetGala 2024 два вбрання. Спершу вона позувала перед камерами у синьо-зеленій сукні Maison Margiela з декором із грон винограду. Свій образ брігморської відьми з Dishonored Зендея доповнила екстравагантним головним убором з пір’ям, що стирчить.

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У середині вечора Зендея постала перед публікою у чорній сукні з довгим шлейфом та відкритими плечима, а також у масивному головному уборі із квітів. Другий образ зірки посилався на вінтажну сукню Givenchy 1996 року.

Демі Мур

Акторка Демі Мур з’явилась на MetGala 2024 у чорній сукні від Harris Reed з рожево-білим квітковим дизайном і структурним елементом у формі серця із шипами. Свій образ зірка доповнила ювелірними прикрасами з діамантами від Cartier.

За словами дизайнера, на створення сукні пішло 5 000 – 6 000 годин ручної вишивки. Зазначимо, що це перша поява Демі Мур на Met Gala за останні п’ять років.

Лана Дель Рей

Співачка Лана Дель Рей обрала для заходу сукню пісочного кольору від Alexander McQueen, прикрашену гілками та вуаллю, яка закривала обличчя зірки.

Карді Бі

У найбільш пишному вбранні на MetGala 2024 позувала реп-виконавиця Карді Бі. Вона з’явилась перед камерами у чорній сукні від Versace та з масивними прикрасами із діамантами.

Ріта Ора

Співачка Ріта Ора здивувала публіку досить відвертим образом. Вона позувала у бежевому обтислому комбінезоні, який здалеку створює ефект оголеності. Інтимні місця зірки прикривала бахрома, що тягнулася від шиї до підлоги.