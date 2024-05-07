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Образ відьми та “гола” сукня: оригінальні вбрання на MetGala 2024

7 Травня 2024, 12:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
MetGala 2024
Джерело: Getty Images

У ніч з 6 на 7 травня у Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма Met Gala. Цьогоріч захід був присвячений темі Сплячі красуні: Пробудження моди. 

Гості вечора обирали вбрання згідно з дрескодом The Garden of Time (Сади часу). Більшість зірок позували на килимовій доріжці в кутюрних вбраннях з квітковим принтом та атрибутикою. Факти ICTV зібрали добірку оригінальних образів, якими знаменитості дивували публіку на MetGala 2024.

Зендея

Акторка і співачка Зендея змінила на MetGala 2024 два вбрання. Спершу вона позувала перед камерами у синьо-зеленій сукні Maison Margiela з декором із грон винограду. Свій образ брігморської відьми з Dishonored Зендея доповнила екстравагантним головним убором з пір’ям, що стирчить.

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Зендея

Фото: Getty images

У середині вечора Зендея постала перед публікою у чорній сукні з довгим шлейфом та відкритими плечима, а також у масивному головному уборі із квітів. Другий образ зірки посилався на вінтажну сукню Givenchy 1996 року.

Зендея

Фото: Getty images

Демі Мур

Акторка Демі Мур з’явилась на MetGala 2024 у чорній сукні від Harris Reed з рожево-білим квітковим дизайном і структурним елементом у формі серця із шипами. Свій образ зірка доповнила ювелірними прикрасами з діамантами від Cartier.

За словами дизайнера, на створення сукні пішло 5 000 – 6 000 годин ручної вишивки. Зазначимо, що це перша поява Демі Мур на Met Gala за останні п’ять років.

Демі Мур

Фото: Getty images

Лана Дель Рей

Співачка Лана Дель Рей обрала для заходу сукню пісочного кольору від Alexander McQueen, прикрашену гілками та вуаллю, яка закривала обличчя зірки.

Лана Дель Рей

Фото: Getty images

Карді Бі

У найбільш пишному вбранні на MetGala 2024 позувала реп-виконавиця Карді Бі. Вона з’явилась перед камерами у чорній сукні від Versace та з масивними прикрасами із діамантами.

Карді Бі

Фото: Getty images

Ріта Ора

Співачка Ріта Ора здивувала публіку досить відвертим образом. Вона позувала у бежевому обтислому комбінезоні, який здалеку створює ефект оголеності. Інтимні місця зірки прикривала бахрома, що тягнулася від шиї до підлоги.

Ріта Ора

Фото: Getty images

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