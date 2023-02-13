Американська акторка Блейк Лайвлі і актор Раян Рейнольдс в четвертий раз стали батьками.

Про це стало відомо з Instagram артистки, оскільки вона оприлюднила фото, на якому постала без живота в джинсах і обтислій майці. На знімку вона з’явилася з чоловіком і його мамою, а в самому пості показала, які страви приготувала для перегляду Супербоул 2023, що був у ніч з 12 на 13 лютого.

Користувачі мережі припустили, що Блейк вже народила. Однак ні вона, ні Раян офіційно цього не заявляли.

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Зазначимо, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс виховують трьох доньок – семирічну Джеймс, п’ятирічну Айнез і дворічну Бетті.

Про те, що Лайвлі вагітна вчетверте, стало відомо у вересні 2022.