Американська акторка Блейк Лайвлі і актор Раян Рейнольдс в четвертий раз стали батьками.
Про це стало відомо з Instagram артистки, оскільки вона оприлюднила фото, на якому постала без живота в джинсах і обтислій майці. На знімку вона з’явилася з чоловіком і його мамою, а в самому пості показала, які страви приготувала для перегляду Супербоул 2023, що був у ніч з 12 на 13 лютого.
Користувачі мережі припустили, що Блейк вже народила. Однак ні вона, ні Раян офіційно цього не заявляли.
Зараз дивляться
- Я щось пропустив. Де малюк?
- Ти вже народила? Чудовий вигляд маєш, так тримати!
- Куди поділася дитина?
- Хлопчик чи дівчинка?
- Вітаю! Але як ти такий добрий вигляд можеш мати після пологів?
- Тільки ти можеш виглядати так приголомшливо після пологів.
- Незвичайний пост про оголошення про народження дитини, – пишуть в коментарях під фото.
Зазначимо, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс виховують трьох доньок – семирічну Джеймс, п’ятирічну Айнез і дворічну Бетті.
Про те, що Лайвлі вагітна вчетверте, стало відомо у вересні 2022.