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Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс вчетверте стали батьками

13 Лютого 2023, 10:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Блейк Лайвлі
Джерело: Getty Images

Американська акторка Блейк Лайвлі і актор Раян Рейнольдс в четвертий раз стали батьками.

Про це стало відомо з Instagram артистки, оскільки вона оприлюднила фото, на якому постала без живота в джинсах і обтислій майці. На знімку вона з’явилася з чоловіком і його мамою, а в самому пості показала, які страви приготувала для перегляду Супербоул 2023, що був у ніч з 12 на 13 лютого.

Користувачі мережі припустили, що Блейк вже народила. Однак ні вона, ні Раян офіційно цього не заявляли.

Зараз дивляться
  • Я щось пропустив. Де малюк?
  • Ти вже народила? Чудовий вигляд маєш, так тримати!
  • Куди поділася дитина?
  • Хлопчик чи дівчинка?
  • Вітаю! Але як ти такий добрий вигляд можеш мати після пологів?
  • Тільки ти можеш виглядати так приголомшливо після пологів.
  • Незвичайний пост про оголошення про народження дитини, – пишуть в коментарях під фото.

Зазначимо, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс виховують трьох доньок – семирічну Джеймс, п’ятирічну Айнез і дворічну Бетті.

Про те, що Лайвлі вагітна вчетверте, стало відомо у вересні 2022.

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Блейк Лайвлі вагітність
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