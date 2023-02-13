Блейк Лайвли и Райан Вейнольдс в четвертый раз стали родителями

Американская актриса Блейк Лайвли и актер Райан Рейнольдс в четвертый раз стали родителями.
Об этом стало известно из Instagram артистки, поскольку она обнародовала фото, на котором предстала без живота в джинсах и обтягивающей майке. На снимке она появилась с мужем и его мамой, а в самом посте показала, какие блюда приготовила для просмотра Супербоула 2023, который состоялся в ночь с 12 на 13 февраля.
Пользователи сети предположили, что Блейк уже родила. Однако ни она, ни Райан официально этого не заявляли.
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- Я что-то пропустил. Где малыш?
- Ты уже родила? Прекрасно выглядишь, так держать!
- Куда делся ребенок?
- Мальчик или девочка?
- Поздравляю! Но как ты так хорошо можешь выглядеть после родов?
- Только ты можешь выглядеть так потрясающе после родов.
- Необычный пост об объявлении о рождении ребенка, — пишут в комментариях под фото.
Отметим, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают трех дочерей – семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Айнез и двухлетнюю Бетти.
О том, что Лайвли беременна в четвертый раз, стало известно в сентябре 2022 года.