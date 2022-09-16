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Вагітна Блейк Лайвлі підкреслила живіт обтислим міні

16 Вересня 2022, 12:41
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Блейк Лайвлі
Джерело: Getty Images

35-річна Блейк Лайвлі вчетверте стане мамою. Про вагітність акторки стало відомо після появи на щорічному жіночому саміті Forbes Power у Нью-Йорку.

Акторка довгий час приховувала зміни у фігурі та викладала в Instagram фото у купальнику. Однак 15 вересня вона з’явилася перед фотографами в короткій сукні з паєтками, яка обтягувала її кругленький живіт.

Блейк Лайвлі вагітна

Фото: Getty Images

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися на зніманнях фільму Зелений ліхтар. У 2012 році пара таємно одружилася. Рейнольдс і Лайвлі виховують трьох дітей – дочок Джеймс, Інес і Бетті.

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Блейк Лайвлі Раян Рейнольдс
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