Блейк Лайвлі вагітна

35-річна Блейк Лайвлі вчетверте стане мамою. Про вагітність акторки стало відомо після появи на щорічному жіночому саміті Forbes Power у Нью-Йорку.

Акторка довгий час приховувала зміни у фігурі та викладала в Instagram фото у купальнику. Однак 15 вересня вона з’явилася перед фотографами в короткій сукні з паєтками, яка обтягувала її кругленький живіт.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися на зніманнях фільму Зелений ліхтар. У 2012 році пара таємно одружилася. Рейнольдс і Лайвлі виховують трьох дітей – дочок Джеймс, Інес і Бетті.