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Більше не зайду. Бєдняков показав, як російські окупанти зносять його будинок у Маріуполі

29 Грудня 2022, 16:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрій Бєдняков
Джерело: Андрій Бєдняков

Ведучий Андрій Бєдняков показав, як російські окупанти зносять його зруйнований від ворожих снарядів будинок у Маріуполі.

В Instagram він оприлюднив емоційне відео, на якому загарбники рівняють будівлю із землею. У ньому Бєдняков провів своє дитинство, а тому – поділився спогадами.

– Тим часом у Маріуполі знесли мій будинок… Однокімнатна “гостинка”, куди мене принесли батьки після пологового будинку (він був, до речі, одразу за будинком). Дві шафи, які поставили посеред кімнати, зробили для мене окрему спальню за ними. Перші кроки. Табуретка. Вірш. Перші друзі, перші бійки, перше кохання, – згадує Андрій.

Каже, кожен приїзд до Маріуполя він обов’язково заходив у квартиру.

Зараз дивляться

– Дорога з мамою з двору на зупинку трамвая…10-ка… До центру…  Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Сказати, що ненавиджу – це нічого не сказати, – наголосив Бєдняков.

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