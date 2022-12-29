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Больше не зайду. Бедняков показал, как российские оккупанты сносят его дом в Мариуполе

29 декабря 2022, 16:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрій Бєдняков
Источник: Андрей Бедняков

Ведущий Андрей Бедняков показал, как российские оккупанты сносят его разрушенный от вражеских снарядов дом в Мариуполе.

В Instagram он обнародовал эмоциональное видео, на котором захватчики равняют здание с землей. В нем Бедняков провел свое детство, а потому — поделился воспоминаниями.

— Тем временем в Мариуполе снесли мой дом… Однокомнатная “гостинка”, куда меня принесли родители после роддома (он был, кстати, сразу за домом). Два шкафа, которые поставили посреди комнаты, сделали для меня отдельную спальню за ними. Первые шаги. Табуретка. Стихи. Первые друзья, первые драки, первая любовь, — вспоминает Андрей.

Говорит, при каждом приезде в Мариуполь он обязательно заходил в квартиру.

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— Дорога с мамой со двора на остановку трамвая…10-ка… К центру…  Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. Сказать, что ненавижу — это ничего не сказать, — подчеркнул Бедняков.

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Андрей Бедняков Мариуполь
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