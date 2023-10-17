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Больше не в Нацгвардии: Виталий Козловский показал, где теперь будет служить

17 октября 2023, 19:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Козловський
Источник: Виталий Козловский

Украинский музыкант и военный Виталий Козловский больше не будет служить в Нацгвардии. Подробностями музыкант поделился в Instagram.

Так, в Stories артист опубликовал фотографию, где держит в руках пиксельную военную форму. Известно, что камуфляж такого типа можно увидеть на бойцах ВСУ — похоже, артист перевелся.

— Больше не в Нацгвардии. Очередной этап начат. Подробности позже, — заявил Виталий.

Козловський

Фото: Віталій Козловський перейшов до ЗСУ

Напомним, что Козловский ранее был солдатом в Гвардии наступления. Это также подтверждается и более ранними снимками Виталия со службы — он ходил в военной форме цвета оливы, которую носят нацгвардейцы.

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Куда именно музыкант перевелся и чем будет заниматься — пока неизвестно.

Защищать Украину с оружием в руках Виталий пошел в начале лета 2023 — за теплый период он успел приобрести базовые навыки, пожить в блиндаже, завести друзей, насладиться приготовлением пищи в полевых условиях, пострадать от аллергии и даже поночевать с мышками в блиндаже.

Уже осенью Козловский прошел посвящение в артиллеристы. Музыкант показал, как осуществляет выстрел из 122-мм гаубицы Д-30. 

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