Украинский музыкант и военный Виталий Козловский больше не будет служить в Нацгвардии. Подробностями музыкант поделился в Instagram.

Так, в Stories артист опубликовал фотографию, где держит в руках пиксельную военную форму. Известно, что камуфляж такого типа можно увидеть на бойцах ВСУ — похоже, артист перевелся.

— Больше не в Нацгвардии. Очередной этап начат. Подробности позже, — заявил Виталий.

Напомним, что Козловский ранее был солдатом в Гвардии наступления. Это также подтверждается и более ранними снимками Виталия со службы — он ходил в военной форме цвета оливы, которую носят нацгвардейцы.

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Куда именно музыкант перевелся и чем будет заниматься — пока неизвестно.

Защищать Украину с оружием в руках Виталий пошел в начале лета 2023 — за теплый период он успел приобрести базовые навыки, пожить в блиндаже, завести друзей, насладиться приготовлением пищи в полевых условиях, пострадать от аллергии и даже поночевать с мышками в блиндаже.

Уже осенью Козловский прошел посвящение в артиллеристы. Музыкант показал, как осуществляет выстрел из 122-мм гаубицы Д-30.