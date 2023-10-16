Співак і боєць ЗСУ Віталій Козловський пояснив, чому не може вирішити конфлікт з Ігорем Кондратюком мирним шляхом. Артист винен продюсеру велику суму, і ця історія зараз активно обговорюється в мережі.

Так, Віталій цитує коментарі незалежного юриста щодо конфлікту – є два виходи з цієї ситуації.

Перший – це законодавчі зміни, які відтермінують грошові стягнення на період служби. Другий – домовленість сторін.

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За словами Козловського, про перший варіант поки що нічого не відомо, а от для другого потрібен діалог обох сторін, якого просто немає.

– З 2012 року Кондратюк уникає будь-яких моїх пропозицій зустрітися, обговорити ситуацію і знайти рішення. Його вибір – судитися, стягувати, ображати мене в публічному просторі та ігнорувати людську комунікацію, – додав Віталій.

Нагадаємо, що раніше Козловський розповів, як заборгував Кондратюку грошей. За його словами, він не порушував контракт і пішов від продюсера без боргів. Однак артист виконав для фанатів низку пісень, права на які належали Кондратюку. Суди через цей конфлікт тривають уже понад 10 років. За музиканта заступилися користувачі мережі, і навіть зірки – до прикладу, Оля Цибульська та Юрій Ткач.